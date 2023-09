Anne-Marie Dey

née Magnin

ESTAVANNENS

Lundi 25 septembre, la famille et les amis d’Anne-Marie seront réunis en l’église d’Estavannens pour lui rendre un dernier hommage.

Fille de Casimir et d’Athénaïs Magnin, Anne-Marie est née à Estavannens le 23 novembre 1929. Elle passa son enfance et fit ses classes dans son village, entourée de ses cinq frères et sœurs.

Elle travailla quelques années chez Nestlé à Broc. Elle y fit la connaissance de Simon Dey qu’elle épousa en avril 1951. De cette union naquirent cinq enfants, Denise, Irma, Bernard, Jean-Noël et Valérie. Puis, six petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants, qui faisaient sa fierté, vinrent agrandir la famille.

Le couple s’établit à Enney, puis en 1963, à Estavannens dans la maison familiale qu’elle avait plaisir à fleurir chaque année.

En 2003,…