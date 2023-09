Apprenti à Enney, Robin Krummenacher décroche l’or aux SwissSkills

Une soixantaine de jeunes talents en construction métallique et en technique agricole de tout le pays ont pris part aux championnats des métiers SwissSkills du 25 au 27 septembre à Aarberg. Ces derniers ont démontré leur savoir-faire au travers de différentes épreuves, mises sur pied par l’association faîtière AM Suisse, anciennement Union suisse du métal.

En formation auprès de l’entreprise Morand Constructions métalliques à Enney, Robin Krummenacher a été sacré champion suisse des dessinateurs-constructeurs sur métal. Le jeune homme de 21 ans a fait ses preuves en planifiant et en construisant divers objets sur ordinateur. Il indique apprécier «la conceptualisation des bâtiments pour optimiser leur construction» et aspire, plus tard, à devenir chef de projet.

Un second talent…