Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

9e journée

PATRICK MARGUERON

Moins de 72 heures après sa défaite face au FC Bienne, le FC Bulle affronte le FC Breitenrain ce samedi (16 h) au Spitalacker. Trois points séparent les Gruériens des Bernois avant ce duel de Promotion League.

Hors jeu. Avertis lors du match face à Bienne, Asllani et Sumbula sont suspendus. A l’inverse, Strahm peut compter sur le retour d’Aggée Wenzi et Maxime Afonso. Borges, Chatelain, Morard et Teixeira sont eux toujours blessés.

Enjeu. Dixièmes au classement avec dix unités au compteur, les Bullois ont l’occasion de rebondir après le revers concédé à Bienne. Les Gruériens tenteront de recoller avec le premier tiers du tableau face à un adversaire direct. «On prépare ce match comme un derby. C’est une des équipes les plus proches de nous…