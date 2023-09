Barhoumi n’y arrive pas

CYCLISME. Gêné par une blessure au genou et une préparation compliquée, Ilian Alexandre Barhoumi ne gardera pas un souvenir impérissable de ses championnats d’Europe juniors auxPays-Bas. Dans la province de Drenthe, le Gruérien a été contraint d’abandonner la course en ligne samedi, quelques jours après une décevante 30e place au contre-la-montre. «Depuis ma chute aux Mondiaux de Glasgow, je ne suis pas en forme, analyse le coureur de 18 ans. Ce résultat ne me choque pas et je ne suis pas spécialement déçu. Je m’y attendais.» Blessé en août dernier en Ecosse, le champion de Suisse U19 aura vécu une fin de saison difficile. «Mon genou va mieux depuis un peu plus d’une semaine. Mais ça n’a pas suffi. J’ai manqué près d’un mois de préparation et je le ressens.»

«Prendre une pause»

La saison…