Réunis en assemblée extraordinaire mardi soir à Bossonnens, les 89 citoyens présents ont largement accepté un crédit d'étude de 382 000 francs destiné à la construction d'un bâtiment dédié à la petite enfance. Un projet estimé à 4,3 millions de francs et qui regroupera une crèche, l'accueil de jour et l'accueil extrascolaire. Si la mise à l'enquête et le crédit de construction sont validés, les enfants devraient pouvoir profiter de cette nouvelle infrastructure en août 2026. Valentin Castella