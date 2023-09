M6, VENDREDI, À 21 H 10

Chasseurs de planètes

Virginie vient d’accoucher d’un petit garçon. Avec son compagnon Paul, elle nage dans le bonheur. Le couple n’imaginait pas l’attitude de leurs propres parents face à l’arrivée de leur fils. Paula et Roberto, les parents de Paul, et Odile et Raoul, ceux de Virginie, se livrent une guerre sans merci pour devenir le papi ou la mamie préféré(e) de leur petit-fils et passer le plus de temps possible avec lui. Excédés par la situation, les jeunes parents décident de leur faire passer un test du grand-parent apte à s’occuper de leur enfant. Ils les obligent à partir ensemble en vacances, avec la nounou britannique Mary, et prouver ainsi qu’ils sont à la hauteur. ■