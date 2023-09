Cédric Leuba, ce directeur de course qui sait mettre la gomme

La course de côte entre Châtel-Saint-Denis et Les Paccots s’est tenue le week-end dernier.

Habituel directeur de course, Cédric Leuba a vécu sa première montée comme pilote.

Aussi président de l’écurie des Lions, il veut profiter de l’engouement autour de son sport.

GLENN RAY

AUTOMOBILISME. «Il y a deux freinages sur tout le tracé, sinon il faut pousser à fond tout le long. J’arrive encore un peu tard à deux endroits, il faut que j’évite de mettre en travers pour améliorer mon chrono.» A l’entendre, on ne penserait pas que Cédric Leuba vivait sa grande première sur la course de côte entre Châtel-Saint-Denis et Les Paccots le week-end dernier. Sous son casque de pilote, le Vaudois d’origine cachait sa casquette de directeur de course. «J’ai repris le flambeau au décès de mon papa en 2014.…