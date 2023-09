FRIBOURG. L’artiste gruérienne Catherine Zumkeller est l’invitée de la galerie J.-J. Hofstetter, à Fribourg (rue des Epouses 18). Jusqu’au 7 octobre, elle expose des peintures, dessins, estampes et leporellos. Deux autres artistes sont présents à ses côtés, Sabina Schwaar (peinture, papier, textile) et Jean-François Zehnder (fusain, peinture, impressions digitales). A découvrir les jeudis et vendredis, de 14 h à 18 h 30, les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. www.galerie-hofstetter.ch. EB