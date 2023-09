Cette fois, le sommet ne se dérobera pas

TRAIL. La 2e édition de l’Ultra montée de la Berra aura lieu ce samedi. Le départ sera donné au bas des remontées mécaniques dès 9 h. Entre 120 et 150 participants sont attendus. Ils pourront réaliser une, trois ou cinq ascensions, l’épreuve reine de l’événement avec 17,2 kilomètres et 3475 mètres de dénivelé positif. La course en relais est la nouveauté de cette année. En 2022, les Gruériens Erika Brodard et Simon Sauteur avaient été les plus rapides sur un parcours raboté à cause de la météo. «Il fera beau, l’arrivée au sommet est prévue», se réjouit le président rochois de l’organisation Francis Bielmann. Les inscriptions seront encore possibles sur place. VT