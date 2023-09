Déception pour Ilian Alexandre Barhoumi aux championnats d'Europe du contre-la-montre

CYCLISME. Ilian Alexandre Barhoumi a pris le départ mercredi de l’épreuve junior du contre-la-montre des championnats d’Europe. A Emmen, aux Pays-Bas, le champion de Suisse U19 n’est pas parvenu à s’illustrer. Au terme d’un tracé long de 20,6 kilomètres, qu’il a parcouru en un temps de 24’41, le Gruérien de 18 ans s’est classé 30e, à 1’53 du lauréat danois. «Ce n’est évidemment pas la performance de l’année, reconnaît le Bullois. Depuis ma chute aux championnats du monde, je ressens encore des douleurs au genou. Je n’ai donc pas pu me préparer correctement.» Ilian Alexandre Barhoumi bénéficiera d’une autre occasion de briller, samedi, au départ de la course en ligne. «Il s’agit d’un parcours très plat. La course sera tactique. Je vais tout donner pour réussir un gros résultat.» VAC