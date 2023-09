Dans quelques jours, 60% des routes de Fribourg seront limitées à 30 km/h

«Des avantages en termes de sécurité, de fluidité du trafic et de qualité de vie». Selon la ville de Fribourg, ces bénéfices découleront de son plan de lutte contre le bruit routier.

Au centre de ce dernier: de nouveaux tronçons routiers limités à 30 km/h. Ils représenteront dès le 2 octobre 60% du réseau routier communal. De jour, comme de nuit.

«Sur 26 nouveaux axes, la vitesse sera limitée à 30 km/h, alors que 10 autres seront mis en zone 30. Sept axes en zone 30 suivront en 2024», annonce l’administration dans un communiqué. Notons que la différence entre les zones et les limitations à 30 km/h réside dans la présence ou non de passages piétons et d’aménagements pour limiter la vitesse des voitures. Par exemple, les automobilistes devront rouler à 30 km/h sur le Boulevard de Pérolles,…