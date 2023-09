Des élites au départ du GP de Porsel

CYCLISME. Une cinquantaine de coureurs participent ce dimanche au départ de la 3e édition du Grand Prix de Porsel. Ils se mesureront sur un tracé long de 77,7 kilomètres (21 boucles de 3,7 km). La sixième et dernière manche du Tour du canton accueillera plusieurs athlètes de bon niveau, à l’image du Charmeysan Guillaume Gachet. «Des élites français et belges seront également de la partie», précise l’organisateur Cédric Bugnon. L’épreuve principale s’élancera à 13 h 30 de la salle polyvalente et les meilleurs sont attendus un peu moins de deux heures plus tard. VAC