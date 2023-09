Deux candidats mettent la main à la poche

PRÉFECTURE DE LA GLÂNE. La Chancellerie a publié lundi des documents concernant les budgets personnels des candidats à la préfecture de la Glâne. Parmi les quatre politiciens en lice pour succéder au sortant Willy Schorderet, deux d’entre eux ont dû communiquer des montants, parce qu’ils ont reçu plus de 10 000 francs pour financer leur campagne. Verdict: le candidat romontois PLR et actuel lieutenant de préfet Valentin Bard (33 ans), a présenté un budget de 16 500 francs pour son comité de campagne. Juste derrière, l’indépendante soutenue par l’UDC, Sarah Devaud, avocate de 41 ans, a bénéficié d’un montant de 16 000 francs. Pour mémoire, la course au château de Romont n’a pas été aussi disputée depuis près de trente ans. Le premier tour de l’élection aura lieu le 22 octobre (lire aussi…