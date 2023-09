Ebullition lance sa saison de concerts avec du hip-hop

BULLE. Ce vendredi (21 h), pour son premier concert de la saison, Ebullition reçoit la visite du rappeur français Keroué. Originaire de Quimper, il s’est d’abord fait connaître au sein du duo Fixpen Sill et suit désormais une carrière solo. Son premier EP Eckmühl (du nom d’un phare breton) est sorti l’année dernière, un second est paru ce printemps, intitulé Candela. En première partie se produira le rappeur fribourgeois Seko. Membre du duo Femme fatale, il a aussi produit deux projets solo, Hotel Azul et Hotel Amarillo. www.ebull.ch.