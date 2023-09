En montagne avec Richard Strauss

CONCERT. Avec La Symphonie alpestre de Richard Strauss, l’Orchestre d’harmonie fribourgeois (OHF) propose vendredi et samedi «un programme exceptionnel», assure son communiqué de presse: plus de 90 musiciennes et musiciens se produiront sous la baguette du chef invité Carlo Balmelli, qui a lui-même arrangé cette œuvre monumentale. Elle puise sa source dans les souvenirs d’enfance de Strauss, plus particulièrement dans ceux qui entourent ses excursions en montagne. Il la compose en 1911, sur des esquisses d’une symphonie commencée en 1902. Cette symphonie demeure très descriptive, comme l’attestent les titres des différentes parties: Nuit, Lever de soleil, L’ascension, Entrée dans la forêt…

En première partie de cette soirée intitulée Mountain Majesty, l’OHF interprétera Bells for…