Escroquerie «wash wash»: un auteur présumé interpellé par la police fribourgeoise

Non, on ne peut pas multiplier les billets de banque avec un procédé chimique. C’est pourtant ce qu’a cru un entrepreneur de la région âgé de 36 ans. Un escroc a ainsi réussi à lui soutirer 27’000 francs au début de l’année en lui faisant croire que cela était possible. L’auteur présumé a été interpellé par la police cantonale fribourgeoise le lundi 21 août 2023 à Genève, où il est domicilié. Une instruction pénale a été ouverte par le procureur qui a ordonné la mise en détention préventive du prévenu de 39 ans, explique la police cantonale dans son communiqué.

A ce jour, plusieurs perquisitions ont été effectuées dans les cantons de Fribourg, Genève, ainsi qu’en France. Divers éléments, dont du matériel servant à la commission de ce type d’escroquerie dite «wash wash», ont été saisi.

Dans son communiqué, la police rappelle que «l’argent facile sans risque de perte est une illusion et que personne n’a la capacité de multiplier des billets de banque par un procédé chimique.» PB