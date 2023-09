Fribourg: du cirque sous toutes ses formes au parc de la Poya

FRIBOURG.. Pour sa deuxième édition, qui se tiendra dès mardi et jusqu’au 1er octobre au parc de la Poya, à Fribourg, le festival de cirque Aléas rassemble 16 compagnies suisses et européennes, qui proposeront 24 représentations au total. «Du cirque contemporain au théâtre physique, de la musique à l’humour absurde, de la poésie à la performance, le festival Aléas se positionne dans la ligne artistique proposée ces dernières années par la Tour Vagabonde, initiatrice et porteuse du projet», précise le communiqué de presse.

La Tour elle-même n’est pas présente cette année, mais «son esprit impertinent, doux et poétique» demeure, assurent les organisateurs. Le spectacle d’ouverture, mardi 26 septembre à 18 h, s’annonce comme le premier temps fort du festival: la compagnie française du Cirque…