L’odyssée interstellaire

Chasseurs de planètes

En 1995, Michel Mayor et Didier Queloz, deux astrophysiciens suisses, présentent au monde Bellérophon, nom officiel: 51 Pegasi b. Située dans la constellation de Pégase, à 50 années-lumière de la Terre, elle est la première planète identifiée en dehors du système solaire. La découverte de cette première exoplanète ouvre un champ d’investigation pour la science. Depuis, les astronomes du monde entier en ont déjà répertorié plus de 3 000 autres dans la galaxie. Les connaissances s’affinent: on sait désormais qu’autour de chaque étoile, une planète au moins est en orbite et que près d’un quart d’entre elles pourraient réunir les conditions nécessaires au développement de la vie. ■