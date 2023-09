La bande-son de nos vies

SÂLES. La neuvième saison culturelle de La Lisière, centrée sur l’humour et le tout public, ouvre ce samedi avec Sandrine Viglino et son Simply the best. L’humoriste, chanteuse et musicienne valaisanne est de passage à Sâles en tout début de tournée, après avoir créé ce nouveau spectacle en février au Théâtre du Pré-aux-Moines de Cossonay. Sous le slogan «Révèle la boule à facettes qui est en toi», elle propose un one-woman-show sous forme de «bande originale de nos vies». Il s’annonce «solaire et énergique» et se présente comme «un show à l’américaine», qui mélange les genres et les styles.

Connue notamment pour sa participation aux Dicodeurs, sur La Première, et à la revue Fribug, Sandrine Viglino s’est aussi fait remarquer, ces dernières années, avec son Road Trip, puis avec son…