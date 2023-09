A la conquête de la vallée de l’Intyamon

La 33e édition de l’Open Bike se disputera ce samedi à Grandvillard. Maxime L’Homme, Ilian Alexandre Barhoumi, Ilona Chavaillaz: comme souvent, le plateau sera relevé au départ des 47 kilomètres.

VALENTIN THIÉRY

VTT. Une grande fête du VTT est prévue samedi dans la vallée de l’Intyamon, avec la 33e édition de l’Open Bike. Dès 9 h 15 et jusqu’à la fin d’après-midi à Grandvillard, environ 700 concurrents se mesureront aux différentes distances avec, en point d’orgue, le départ de la catégorie élite dames et messieurs à 12 h. «Le parcours principal de 47 kilomètres n’a pas changé, car on sait que les coureurs aiment comparer leur chrono au fil des années, explique Lisa Beaud, la présidente d’organisation gruérienne. On a cependant revu le concept des festivités. L’aménagement de l’espace…