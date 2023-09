La course à pied, envers et pour tous

COURSE À PIED. Sixième étape de la Coupe La Gruyère, la Course en forêt de Romont avait lieu dimanche à la Montagne de Lussy. Parmi les quelque 600 coureurs au départ du tracé glânois, on trouvait Thomas Guillet, qui s’est élancé dans la catégorie «course adaptée» réservée aux sportifs en situation de handicap. Souffrant d’un retard du développement, le Vuadensois de 20 ans est féru de sport depuis sa plus tendre enfance. Il fréquente aujourd’hui les différentes épreuves fribourgeoises avec ses parents comme premiers supporters. «Thomas a fait sa première Corrida bulloise à l’âge de 2 ou 3 ans», sourit Véronique, sa maman. Avant d’ajouter: «Il a besoin de bouger, de se dépenser. Il est passionné par la course à pied et par l’ambiance qui règne lors des différentes manifestations.»

