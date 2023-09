La course Morat-Fribourg provoquera la fermeture de la route cantonale

Coureurs populaires et stars de la course à pied fouleront dimanche pour la 89e fois la route cantonale entre Morat et Fribourg. Pour cette raison, cette dernière sera interdite aux automobilistes de 8h30 à 13h30. Tout comme les routes du centre-ville de Morat et celles aux abords de la place Georges Python à Fribourg.

«Les sorties Fribourg-Nord de l’autoroute A12 seront également fermées sur les deux chaussées durant ce laps de temps. L’accès autoroutier à destination de Berne sera toutefois possible depuis l’avenue du Général-Guisan ou la route de Berne, par la tranchée couverte du pont de la Poya, via la route d’Agy», indique la Police cantonale dans un communiqué. Les forces de l’ordre recommandent également aux spectateurs de «privilégier les transports publics ou la mobilité douce pour se rendre aux abords de la course». Geoffroy Brändlin