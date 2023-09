La Fribourgeoise Laetitia Raboud nommée directrice

COMMISSION DE HAUTE SURVEILLANCE DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE. Dès le 1er février, Laetitia Raboud dirigera la CHS PP, organe indépendant surveillant les fondations de placement, le Fonds de garantie et l’Institution supplétive. A 39 ans, la Fribourgeoise «sera responsable de la mise en œuvre opérationnelle de la haute surveillance du 2e pilier», annonce la Confédération dans un communiqué. Cette dernière explique la nomination de la Fribourgeoise de par son bagage professionnel et académique d’envergure. Après des études en droit aux Universités de Neuchâtel et de Berne et un diplôme en management des assurances, Laetitia Raboud a travaillé de longues années en tant qu’avocate, notamment au service juridique de la Baloise Vie SA. GB