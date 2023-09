La loi cantonale sur le climat entrera en vigueur en octobre

Aucune demande de référendum n’a été annoncée dans le délai légal de 30 jours, a annoncé le Conseil d’État dans un communiqué.

Selon lui, cette loi «donne un cadre légal à la politique climatique du canton de Fribourg et la renforce». Comment? En fixant «des objectifs cantonaux clairs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de séquestration du CO2 et d’adaptation aux changements climatiques, ainsi que des objectifs spécifiques à l’administration cantonale». La loi précisera également les possibilités de soutiens financiers et le cadre de la collaboration entre l’État, les communes, les entreprises et la population.