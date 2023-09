La loi sur le climat dès octobre

CANTON. Acceptée largement fin juin par le Grand Conseil, la loi cantonale sur le climat sera effective dès le 1er octobre , comme plusieurs modifications d’articles de la loi sur la protection de la nature. Aucune demande de référendum n’a été annoncée dans le délai légal de trente jours, annonce le Conseil d’Etat. Selon le Gouvernement, cette loi «donne un cadre légal à la politique climatique du canton de Fribourg et la renforce». Cela en fixant «des objectifs cantonaux clairs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de séquestration du CO2 et d’adaptation aux changements climatiques, ainsi que des objectifs spécifiques à l’administration cantonale». La loi précisera aussi les possibilités de soutiens financiers et le cadre de la collaboration entre l’Etat, les…