La nouvelle création "Paule et Luce" de la compagnie de L’Efrangeté explore la sortie de l'enfance

L’Efrangeté change de style: avec Paule et Luce, la compagnie de Sylviane Tille monte un spectacle qui traite de la sortie de l’enfance. Une histoire d’amitié intergénérationnelle, sans masques.

ÉRIC BULLIARD

JEUNE PUBLIC. Elle a créé des spectacles pour les tout-petits (L’œuf) et pour les un peu moins petits (Amélie-Mélo, Sans peur ni pleurs, Monsieur Kipu…). Jamais encore la compagnie de L’Efrangeté n’avait monté une pièce qui s’adressait aux plus grands, ceux qui passent les 10 ans et s’apprêtent à entrer dans un âge charnière. Cette sortie de l’enfance, «tellement bouleversante sur le plan émotionnel, physique, hormonal», la metteuse en scène Sylviane Tille a souhaité en parler à travers sa nouvelle création, Paule et Luce, qui se joue à Nuithonie jusqu’au 8 octobre.

Comme nombre de…