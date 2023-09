Le bodybuilding, ou l’art de cultiver les détails

Christopher Vial est devenu champion de Suisse de bodybuilding le weekend dernier en Valais.

Le Bullois de 26 ans s’est mis au culturisme il y a deux ans, après avoir vaincu un cancer.

Il revient sur son parcours et répond aux idées reçues sur un sport à la réputation sulfureuse.

GLENN RAY

CULTURISME. Christopher Vial a tout raflé aux championnats de Suisse de culturisme. Le week-end dernier à Collombey, le Bullois de 26 ans a décroché les médailles d’or des catégories classic et athletic, ainsi que le classement général. «Je ne m’y attendais pas. Je savais que j’avais bien travaillé et que j’allais présenter un bon physique sur scène, mais de là à gagner quatre médailles d’or et deux overall…» Le même jour en Valais, il s’est également imposé lors du concours international open.

Cette…