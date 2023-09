Le drag-queen était libre de conter

FRIBOURG. Le 17 juin, l’organisation de l’événement «Drag-queen story hour» par la Bibliothèque de la ville de Fribourg n’avait pas été du goût des députés UDC Ivan Thévoz (Dompierre) et Nicolas Kolly (Essert). Ces derniers avaient interpellé le Conseil d’Etat sur la question en juillet. Au centre de leurs critiques: le fait que des jeunes enfants puissent «être confrontés durant la lecture d’un conte à une personne dont l’identité de genre est volontairement exagérée et excessive». Une situation qui pourrait selon eux être questionnable vis-à-vis de la stratégie cantonale de santé sexuelle. En réponse, le Conseil d’Etat souligne qu’il «n’a pas pour mission de se positionner sur des activités culturelles organisées par des communes et n’interfère pas dans les compétences parentales».

