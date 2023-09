Le plus court chemin, hommage à une enfance d’«avant que les gens soient abîmés dans leur téléphone»

Deux ans après le magnifique Mahmoud ou la montée des eaux, l’écrivain belge Antoine Wauters évoque quelques bribes de son enfance. Une réussite, toute en délicatesse.

ÉRIC BULLIARD

C’est une enfance aux champs, en ces temps joyeux où, «sale de la tête aux pieds, on bondissait dans les sous-bois, attachait nos ennemis à des troncs avec des lianes souples qu’on fumait par ailleurs, cent pour cent sains et cent pour cent malades, sauvages, intégraux, enfants et loups». Une enfance d’«avant que les gens tombent amoureux d’eux-mêmes, abîmés dans leur téléphone». C’est celle d’Antoine Wauters, qu’il retrace avec délicatesse dans Le plus court chemin (Editions Verdier), mais c’est aussi la nôtre, la vôtre. Ou quand la campagne belge entre en résonance avec celle d’ici.

Né en 1981, Antoine Wauters…