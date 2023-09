Le PS Glâne soutient la candidate des Vert∙e∙s pour l'élection à la préfecture

Le communiqué de presse précise que le PS Glâne compte dans ses rangs «des personnes ayant l’expérience et les qualités humaines requises» pour assumer une telle fonction. Mais le parti doit constater qu’une campagne électorale n’est pas compatible avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Il n’y aura donc pas de candidature socialiste à la préfecture de la Glâne.

«Le PS attend de la future préfète qu’elle porte les aspirations de l’ensemble des Glânoises et Glânois, qu’elle se place au-dessus d’intérêts particuliers des communes et qu’elle agisse dans l’intérêt bien compris du plus grand nombre. Son rôle se doit d’être fédérateur et nécessite de faire preuve d’une force de conviction hors du commun ainsi que d’être capable de trancher fermement.»