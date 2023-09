Le Réseau fribourgeois de santé mentale dévoile sa stratégie

Après plusieurs mois de réflexions, le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) a annoncé ce vendredi par voie de communiqué avoir établi sa stratégie pour les 7 prochaines années, de 2023 à 2030. Malgré les limites économiques que sa direction affronterait.

«Le RFSM se trouve à la croisée des chemins. A l’instar de la majorité des hôpitaux, notre réseau public de santé mentale doit notamment trouver des solutions pour faire face aux difficultés à financer le développement de ses prestations», affirme le conseil d’administration.

Autre défi: la hausse des demandes. Pour continuer à assurer ses prestations, le RFSM envisage de se développer sur les sites hospitaliers de Marsens et de Fribourg. «L’accent est mis sur le développement de deux centres intégrés en soins psychiatriques qualitativement équivalents et complémentaires à Marsens et Villars-sur-Glâne, ce qui inclut des rénovations et agrandissements à Marsens. Les liens et les partenariats avec l’HFR sont également renforcés, tout comme le déploiement d’un large réseau ambulatoire décentralisé ainsi que des prestations mobiles et de liaison auprès de ses différents partenaires». GB