Le retour d’Angelin Preljocaj à Equilibre

EQUILIBRE. Il est habitué du plateau d’Equilibre (où il a notamment présenté Blanche-Neige et Le Lac des cygnes) et c’est à chaque fois un ravissement: le chorégraphe français Angelin Preljocaj revient à Fribourg avec Gravité, jeudi et vendredi (20 h). Dans cette pièce créée en 2018, douze danseuses et danseurs explorent le thème de la gravitation à travers leurs corps, sur des musiques qui vont de Bach à Daft Punk, de Ravel à Philip Glass, en passant par Chostakovitch. www.equilibre-nuithonie.ch.