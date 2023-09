Le rugby, quand la télévision esthétise la furie des braves

Mes chats, ma télé et moi

La Coupe du monde en Allemagne, en 2006, a marqué un tournant dans la manière de filmer le football. Et donc le sport. Aujourd’hui, les matches sont réalisés avec une qualité de grand cinéma. Il en va de même pour la Coupe du monde de rugby en France, actuellement sur nos petits écrans.

BEAUTÉ BRUTE. Il n’y a pas que les séries dans la vie. A la télévision, il y a aussi le sport. Hé oui! On peut assumer un côté «célibataire en colocation avec deux chats, qui adore Danse avec les stars et Virgin River» et quand même adorer regarder la Coupe du monde de rugby. Un spectacle sportif magnifié par la télévision, qui sait rendre esthétique la furie âpre et rugueuse des rugbymen.

Bon, avouons ici qu’on ne maîtrise pas toutes les subtilités du rugby, notamment ce qui…