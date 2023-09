Le VTT dirt, entre adrénaline et prouesses techniques

Descendant direct du BMX, le VTT dirt pointe le bout de son nez en Suisse romande.

Le Bike Park de Treyvaux participe à l’expansion de cette discipline depuis plus d’un an.

Le site accueille samedi la dernière manche des championnats de Suisse.

PATRICK MARGUERON

VTT DIRT. Sorti de terre en 2022, le Bike Park de Treyvaux fait écho à l’essor du VTT dirt dans le canton et en Suisse romande. Le site logé au pied de la Combert permet aux coureurs débutants et aguerris de s’adonner à la version freestyle du VTT. Le concept est simple. Elancés depuis une rampe, les pratiquants tentent ensuite une multitude de figures aériennes sur un tracé de quatre à six bosses.

Natif de Treyvaux, Thierr y Stabrowski-Andrey est l’initiateur du projet. Au fil du temps, il a vu des adeptes se joindre à sa cause,…