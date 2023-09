Les jalons du futur site scolaire posés

Le comité de l’Association du CO de la Veveyse a présenté les projets de l’agrandissement du site, dont celui de la nouvelle piscine.

VALENTIN CASTELLA

CO DE LA VEVEYSE. «Nous sommes à l’aube d’une transformation importante, essentielle pour les élèves et le district.» Président du comité de l’Association des communes pour le CO de la Veveyse (ASS-COV), Savio Michellod tenait à organiser jeudi une séance destinée aux délégués des communes et aux enseignants afin de les informer des nombreux projets émanant de l’agrandissement du site scolaire de Châtel-Saint-Denis. Une zone qui sera totalement remodelée à l’horizon 2030.

Le temps des grands travaux n’a pas encore commencé. Sans les chiffrer, le syndic de Granges, son comité et l’architecte Frédéric Page ont toutefois projeté plusieurs…