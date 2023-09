Les partis ont communiqué leur facture de campagne

Les budgets de campagne des partis et des candidats fribourgeois au Conseil national, au Conseil des Etats et à la préfecture de la Glâne ont été publiés lundi sur le site internet du canton. Le Centre est le mieux doté, avec 250’000 francs prévus pour les élections fédérales. Le PS annonce 206’000 francs et le PLR 200’000 francs. La campagne de l’UDC coûtera environ 150’000 francs. Quant aux Verts, ils prévoient environ 110’000 francs. Les autres formations ont des budgets beaucoup plus modestes.

Certains candidats annoncent également des montants relativement importants pour leur campagne. C’est le cas des deux conseillères nationales centristes sortantes: Marie-France Roth Pasquier prévoit un budget de 97’000 francs et Christine Bulliard-Marbach 90’000 francs. Au PLR, Nadine Gobet…