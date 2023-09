Les Sudistes se parent d’or au concours national

PRODUITS DU TERROIR. Les produits du terroir fribourgeois ont décidément la cote. Hier soir à Courtemelon, ils ont récolté pas moins de 72 médailles lors du 10e Concours suisse des produits du terroir, dont 14 en or, 30 en argent et 28 en bronze. Seul le canton de Vaud fait mieux, avec 77 médailles sur un total national de 401 médailles. De plus, l’entreprise K’Apples, lancée par Konstantin Mochalov à Granges, remporte le Prix Innovation 2023 avec ses encas à base de pommes. Enfin, la fromagerie d’Echarlens obtient le Prix d’excellence des meilleurs producteurs suisses 2023 avec son Vacherin fribourgeois AOP. Retrouvez la liste complète des résultats sur www.concours-terroir.ch. CD