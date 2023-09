née Geinoz

NEIRIVUE

Marguerite Castella vit le jour le 3 octobre 1935, à Neirivue, dans le foyer de Joseph et Augusta Geinoz. Deuxième d’une famille de quatre enfants, elle passa une enfance heureuse avec ses frères et sa sœur. Après sa scolarité, elle dut aider à subvenir aux besoins de sa famille. Elle travailla quelques années à la filature, puis à l’atelier de couture du village. En 1957, elle épousa Jean Castella avec qui elle eut le bonheur d’avoir trois enfants. Plus tard, la famille s’agrandira de sept petits-enfants et de quatre arrière-petits-enfants. Marguerite avait à cœur de recevoir les siens lors des fêtes de famille en leur préparant de bons petits plats.

De dures épreuves allaient aussi marquer sa vie, dont le décès de son mari en 2003, et ceux de sa sœur et de ses deux…