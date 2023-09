Matran: il se fait arrêter sans permis au volant d'un véhicule modifié à outrance

Il y a quelques jours, le comportement d’un automobiliste de 25 ans a attiré l’attention de la police à Matran. Et les agents ne s’attendaient sûrement pas à découvrir autant d’infractions.

En plus de rouler sans permis, le jeune homme avait modifié à outrance son véhicule, indique la Police cantonale. A tel point que ses améliorations n’étaient plus légales. Selon les forces de l’ordre, l’enquête a révélé que l’homme mis en cause est «un multirécidiviste en matière d’infractions à la loi sur la circulation routière depuis plusieurs années».

Les faits établis, le Ministère public a ordonné le séquestre de ses deux véhicules. L’enquête se poursuit et le conducteur, présumé innocent aux yeux de la justice, sera dénoncé. Geoffroy Brändlin