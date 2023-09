Musée olympique à Lausanne: l’exposition qui donne envie de courir

COURSE À PIED. Ce dimanche se déroule la 47e édition du célèbre Marathon de Berlin. Son tracé plat offre régulièrement de battre des records sur les mythiques 42,195 kilomètres. Dernier exemple en septembre 2022, quand Eliud Kipchoge y avait signé la référence de la discipline en 2 h 01’09. Le Kényan est d’ailleurs une figure marquante d’une exposition qui se tient actuellement au Musée olympique à Lausanne.

Jusqu’au 3 mars prochain, l’établissement propose Free to run: en route vers le Marathon de Paris 2024, du commissaire Pierre Morath. Parfait pour se mettre dans le bain à dix mois des Jeux olympiques dans la capitale française. Idéal pour découvrir l’histoire de l’épreuve, de la course à pied, et de la conquête des libertés personnelles et sociales qu’elles ont permises.…