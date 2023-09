HÔTEL DE VILLE. Ce samedi 30 septembre (20 h), l’Hôtel de Ville de Bulle propose un «moment de douceur et de rêverie» avec la rencontre entre la musique électro acoustique du duo Moon (piano et violoncelle) et la performance de cerceau aérien et de pole flying de Sabrina Postiguillo et Sara Heim. Réservations: www.moon-duo.com.