Nouvelle phase d’aménagements

BILLENS-HENNENS. La commune de Billens a déposé une demande d’autorisation de démolition du bâtiment administratif et de construction d’un nouvel édifice, indique la Feuille officielle de vendredi. Pour rappel, les autorités communales siègent depuis une année dans l’ancienne école, laquelle a fermé ses portes en 2021. Une salle polyvalente est au cœur de cette deuxième phase de transformation du village, après la création d’un terrain multisport et d’un parking. Le futur bâtiment communal devrait aussi abriter une buvette et, au deuxième étage, des bureaux ainsi qu’un appartement. Vingt places de parc souterraines sont également prévues, informe le syndic Florian Dubail. Les travaux devraient commencer en automne 2024. Quant à la place du village, elle pourrait être aménagée dans une…