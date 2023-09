Opération «Coup de balai»: la population nettoiera le bois de Sautaux

Le samedi 30 septembre à 14h, le Centre d’entretien, le Service enfance-jeunesse de la ville de Bulle, l’association de quartier «Vivre ensemble aux Granges» et la Société de jeunesse de La Tour-de-Trême lanceront les participants dans le nettoyage du bois de Sautaux.

Le rendez-vous sera donné plus précisément au parking de la Motta, près de la chapelle. Les organisateurs distribueront le matériel nécessaire à l’action. «L’après-midi sera ponctué d’une petite partie officielle et d’un moment de partage autour d’un goûter. La Bicycl’Aide, qui offre un service «déchetterie et commissions» aux seniors de la commune de Bulle depuis cet été, sera présente pour transporter les déchets les plus encombrants», annonce la commune dans un communiqué.

Les déchets récoltés seront ensuite exposés dans…