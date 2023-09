Ouverture de la chasse dans le canton de Fribourg

Depuis vendredi, la chasse est ouverte dans le canton de Fribourg. Pour cette saison 2023-2024, les changements à signaler se trouvent du côté des quotas de tirs pour le cerf et le chamois, indique un communiqué du Service des forêts et de la nature (SFN).

Par tirage au sort, 224 chamois ont été attribués dans les territoires de montagnes (hors districts francs) et dans deux colonies de plaine (Surpierre et Petite Sarine). Un quota en augmentation par rapport à la saison passée (209 individus), grâce à la nouvelle méthode de chasse mise en place par le SFN en 2017. Cette dernière a notamment permis «une meilleure répartition des classes d’âge et du sexe-ratio au sein de la population».

Concernant le chevreuil, la réglementation ne change pas: «les chasseurs au bénéfice de trois chevreuils…