Parions sport avec…

Kevin Pedrosa

41 ans, électricien, entraîneur du FC La Tour/Le Pâquier

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Olympique de Genève vs Châtel-Saint-Denis?

«Victoire de Châtel. J’ai confiance en l’équipe pour enchaîner (après le nul 1-1 contre Collex-Bossy).»

Vous préférez… la vie d’attaquant ou d’entraîneur?

«J’ai eu un plaisir fou comme ailier, mais j’ai trouvé aujourd’hui un rôle d’entraîneur – plus excitant et varié – qui me convient.»

… amadouer ou réprimander l’arbitre?

«Réprimander. C’est mon péché mignon. Je sais que je suis souvent à la limite… et que je dois davantage me concentrer sur le jeu.»

… le buteur Jonathan Caiero (Châtel) ou Arthur Deschenaux (Romont) au mercato?

«Arthur Deschenaux, pour…