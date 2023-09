Parions sport avec…

Kevin De Oliveira Borges

28 ans, ailier du CS Romontois, employé dans le génie civil

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Lancy vs CS Romontois

Je nous vois gagner 1-2. Après deux défaites de rang, c’est l’occasion de rebondir contre une équipe du haut du classement.

Vous préférez… être à l’origine ou à la conclusion d’un but?

A l’origine. Je suis plus à l’aise dans la passe. Je cherche souvent Kevin (Pedrosa) entre les deux centraux adverses. Il n’a plus qu’à conclure ensuite.

… la technique ou la puissance pour éliminer un adversaire?

La technique. J’aime bien utiliser le double contact. Je n’arrive pas souvent à le placer, mais quand ça passe, ça fait des dégâts!

… Jonatan Lewandrowski comme…