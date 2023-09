Pas d’âge pour trouver un sens à son existence

La technologie n’empêche pas l’émotion: à Nuithonie, L’Efrangeté touche juste avec Paule et Luce, l’histoire d’une adolescente et d’une vieille dame qui cherchent un sens à la vie.

ÉRIC BULLIARD

THÉÂTRE. Nous sommes dans un monde hyperconnecté, entre jeux vidéo et SMS, mais l’émotion n’est jamais loin. Elle vous prend même à la gorge, sans qu’on l’ait forcément sentie venir. Tout à coup, là, ce retour à la vie, à l’espoir, les yeux ouverts sur le monde, sur ce qu’il peut avoir de «joli»… «J’ai l’impression que je m’étais arrêtée et que tu remets ma vie en mouvement», lâche la vieille dame de Paule et Luce, que la compagnie de L’Efrangeté crée à Nuithonie.

Au centre de l’histoire, se trouvent deux solitudes que rien ne relie, a priori. D’un côté, une jeune fille qui ne sort plus de sa…