Pierre-André Gobet sur la scène du TEDx Bulle: oser, c'est un tout

Lorsqu’il a appris quel serait le thème de la 2e édition du TEDx Bulle qui aura lieu jeudi prochain, Pierre-André Gobet a dû faire un peu d’introspection. Car, pour le recordman de Sierre-Zinal, désormais retraité, «oser» est un mot qui le laissait de prime abord dubitatif…

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

«Vous verrez, on court après le temps quand on arrive à la retraite!» Pierre-André Gobet, les soixante années bien engagées (et la septantaine plus si lointaine), n’a pas rangé ses blagues au placard. Alors, certes, il ne court plus aussi vite qu’avant, mais le double vainqueur de Sierre-Zinal (en 1988 et 1989) et détenteur du record gruérien (2 h 33’15) a gardé son bagou.

Et loquace il devra l’être, jeudi soir prochain, puisqu’il participe à la 2e édition de TEDx à Bulle. Le thème, cette fois?…