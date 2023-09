Pixels et caetera

CLAUDE ZURCHER

BOBOLOGIE. Vitrine d’une pharmacie dans une petite ville du centre de la France. Elle a été préparée pour l’ouverture de la Coupe du monde de rugby, donc bien avant l’annonce de la fracture maxillo-zygomatique du capitaine des Bleus lors du match contre la Namibie. C’est une vitrine qui, en si peu d’objets exposés, présente comme le disent pompeusement les hommes politiques, «une certaine idée de la France» (surtout ne pas oublier de placer une tour Eiffel). Mais plus prosaïquement – c’est une pharmacie, ne l’oublions pas – et il est question de blessures légères nécessitant tout de même attelles et jambières… Malin le pharmacien. Et superficielle, cette chronique. Oui, c’est vrai. Même sans être mordu de rugby, avouez qu’elle nous change un peu, cette vitrine, du…