Pour mieux comprendre le cancer du poumon

HFR. Une étude récente, dirigée depuis l’Hôpital fribourgeois, améliore la connaissance du cancer de poumon. Menée par la professeure Alessandra Curioni-Fontecedro, médecin-cheffe de l’unité d’oncologie de l’HFR et professeure à l’Université de Fribourg, elle éclaire les raisons pour lesquelles un traitement éprouvé n’agit parfois plus après un certain temps. Ces nouvelles connaissances sur les modifications du système immunitaire pourraient permettre de soigner un plus grand nombre de patients avec un traitement médicamenteux déjà existant et très efficace.

Depuis une vingtaine d’années, la thérapie dénommée ICI a permis d’améliorer la survie globale au cancer du poumon. L’étude publiée dans la revue scientifique Nature Communications a permis de comprendre que la résistance souvent…